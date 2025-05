(ВИДЕО) ТРИ БРЕЈКА ИНДИЈАНЕ ЗА ФИНАЛЕ ИСТОКА: Пејсерси надиграли фаворита, Кливленд прокоцкао лидерску позицију

Индијана је тако као четврта на Истоку после регуларног тока сезоне успела да са чак три победе у гостима у серији елиминише Кливленд који је био први на Истоку и важио је пред почетак плеј-офа за фаворита за пласман у финале НБА лиге.



Најефикаснији код Пејсерса био је Тајрис Халибартон са 29 поена, пратио га је Паскал Сијакам са 21 поеном, док је Ендру Нембхарт постигао 17.

Код Кавалирса се истакао Донован Мичел са 35 поена, док је Еван Мобли додао 24 поена и 11 скокова.

Индијана ће у финалу Источне конференције играти против победника серије Њујорк-Бостон где Њујорк тренутно води 3-1 и недостаје му победа за пролаз даље.

🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆



▪️ IND advances to Eastern Conference Finals

▪️ OKC takes 3-2 over DEN in West Semifinals



The #NBAPlayoffs presented by Google continue Wednesday with 2 Game 5's on TNT! pic.twitter.com/5pkckxpNdm

