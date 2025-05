ИНДИЈАНА НА КОРАК ОД ФИНАЛА: Кливленд немоћан у гостима

Пејсерси су новим тријумфом повели 3:1 у победама у полуфиналној серији Истока, која се игра до четири победе.

Најефикаснији у победничком тиму био је Паскал Сијакам, који је постигао 21 поен, док су Оби Топин и Мајлс Тарнер додали по 20.

PACERS TAKE 3-1 SERIES LEAD ON A DOMINANT PERFORMANCE AT HOME 🔥💯 Siakam: 21 PTS, 9-10 FGM, 6 REB Turner: 20 PTS, 4-4 3PM, 7 REB Toppin: 20 PTS, 9-14 FGM, 5 REB pic.twitter.com/B2wNary2fu

У екипи из Кливленда најбољи је био Даријус Гарланд са 21 поеном, док је Исак Окоро убацио 13.

Наредни меч биће одигран за два дана у Кливленду.

🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆



▪️ Thunder even the series 2-2

▪️ Pacers take a 3-1 lead



The #NBAPlayoffs presented by Google continue Monday on ESPN! pic.twitter.com/uHcp26P9pn

