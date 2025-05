(ВИДЕО) УБЕДЉИВ БРЕЈК ВОРИОРСА УЗ ПЕХ: Повредио се Стеф Кари, Индијана уз звук сирене до тријумфа и 2:0 у серији

Вориорси су повели 1:0 у серији, која се игра до четири победе.

Најефикаснији у екипи Голден Стејта био је Бади Хилд са 24 поена, осам скокова и три асистенције, док је Џими Батлер забележио 20 поена, 11 ухваћених лопти и осам асистенција.

На утакмици у Минеаполису повредио се најбољи кошаркаш Голден Стејта Стеф Кари, који је одиграо само 13 минута за тим из Сан Франциска. Кари је повредио задњу ложу почетком друге четвртине, али још није познато колико ће одсуствовати ван терена.

Steph Curry went to the locker room after an apparent leg injury pic.twitter.com/xS3D5mW5Vo

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2025