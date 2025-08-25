(ВИДЕО) НЕЗАПАМЋЕНА ТУЧА НА КОШАРКАШКОЈ УТАКМИЦИ Севале песнице, играчи дивљали по паркету, публика у неверици гледала насиље
Утакмица између селекција Аргентине и Доминиканске републике остала је забележена победом гостујућег тима поеном предности, али пре свега ће људи памтити по незапамћеној тучи у којој су готово сви учествовали.
Наиме, током утакмице дошло је до гуркања, прозивки и добацивања, а онда и жестоког налета емоција које су играчи каналисали песницама и то масовно.
Неколико њих се отворено песнићило, док је тек мањина покушавала да смири ситуацију. Ипак, у једном тренутку, када су се тимови накратко раздвојили, кренула је јурњава по терену и поновно песничење.
😳 Huge scuffle erupt after the Dominican Republic - Argentina game following the Dominican Republic's overtime win pic.twitter.com/xp9bz7sDiA
— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 25, 2025
На крају је после продужетка Доминикана била боља резултатом 84:83, а играч утакмице је био кошаркаш Сан Антонио Спарса, Давид Џонс Гарсија са 20 поена, девет скокова и пет асистенција.
Андрес Фелиз му је помогао са 14 поена, седам скокова и 11 асистенција, док је Монтеро додао осам поена.
У селекцији Аргентине Цорбалан је додао 20 поена, пет скокова и седам асистенција, док је Хозе Вилдоза убацио 16 поена и 10 асистенција.