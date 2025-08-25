clear sky
(ВИДЕО) НЕЗАПАМЋЕНА ТУЧА НА КОШАРКАШКОЈ УТАКМИЦИ Севале песнице, играчи дивљали по паркету, публика у неверици гледала насиље

25.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ВојводинаУживо/Дневник
Screenshot
Фото: Screenshot X Eurohoops

Утакмица између селекција Аргентине и Доминиканске републике остала је забележена победом гостујућег тима поеном предности, али пре свега ће људи памтити по незапамћеној тучи у којој су готово сви учествовали.

Наиме, током утакмице дошло је до гуркања, прозивки и добацивања, а онда и жестоког налета емоција које су играчи каналисали песницама и то масовно.

Неколико њих се отворено песнићило, док је тек мањина покушавала да смири ситуацију. Ипак, у једном тренутку, када су се тимови накратко раздвојили, кренула је јурњава по терену и поновно песничење.

 

 

На крају је после продужетка Доминикана била боља резултатом 84:83, а играч утакмице је био кошаркаш Сан Антонио Спарса, Давид Џонс Гарсија са 20 поена, девет скокова и пет асистенција.

Андрес Фелиз му је помогао са 14 поена, седам скокова и 11 асистенција, док је Монтеро додао осам поена.

У селекцији Аргентине Цорбалан је додао 20 поена, пет скокова и седам асистенција, док је Хозе Вилдоза убацио 16 поена и 10 асистенција.

кошарка Аргентина доминикана
Извор:
ВојводинаУживо/Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
