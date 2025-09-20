ВУКИЋЕВИЋ ЈУНАК „ОРЛОВА“ НА СП: Баскеташи у четвртфиналу против Летоније
Баскеташи Србије забележили су две победе другог дана такмичења у Б групи на Светском У23 првенству у Кини и пласирали се у четвртфинале.
Наши баскеташи прво су лако победили Египат – 21:8, да би у другом мечу, који је победника водио у четвртфинале, после велике драме срушили Нови Зеланд двојком Вукићевића – 21:20. Србија ће наставити такмичење као другопласирани тим Б групе, па ће у четвртфиналу у недељу од 8.35 играти са првопласираним из Д групе, а то је Летонија.
У првом мечу дана, наши момци су потпуно декласирали Египћане, пошто су доминирали малтене од само почетка. Када је Вукићевић после пет минута погодио двојку за 10:3 наговестио је исход, да би Србија до краја рутински држала убедљиву предност. Вукићевић је убацио 8 поена, Цвркота 5, а Ђорђевић и Ковачевић по 4 поена.
Други баскет против Новог Зеланда одлучивао је о пласману у елиминациону рунду, пошто су обе екипе имале по две победе. Током целог меча било је изузетно изједначено и неизвесно, играло се практично кош за кош, да би се ушло у драматичну завршницу. Повели су Новозеланђани са два пенала 19:17, па направили фаул у нападу при шуту за два поена на Ђорђевићу, који је био сигуран и изједначио. Примили смо кош и ушли у минус – 19:20, да би Вукићевић невероватном двојком преко руке донео победу 21:20 и пласман међу осам најбољих екипа на свету.
Вукићевић је поново био најефикаснији са 8 поена, Ђорђевић и Ковачевић су постигли по 5, а Цвркота 3 поена.
Пласман у четвртфинале обезбедиле су по две првопласиране екипе из сваке од четири групе, а укрштају се групе А и Ц, односно Б и Д, по систему А1-Ц2, Ц1-А2, Б1-Д2, Д1-Б2.
Елиминациони мечеви и борбе за медаље заказане су за недељу 21. септембар.