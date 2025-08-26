clear sky
ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ НА МЕМОРИЈАЛУ ВАГНЕРА У ПОЉСКОЈ:Домаћин први ривал

26.08.2025. 14:59 15:02
Пише:
Вук Гвозденовић
ОСС
Фото: ОСС

Мушка сениорска репрезентација Србије у среду путује Краков, где ће до недеље играти на „Меморијалу Вагнера“ у Пољској у оквиру припрема за Светско првенство које се игра на Филипинима од 12. до 28. септембра.

На списку Георге Крецуа су – техничари: Никола Јововић и Вук Тодоровић, коректори: Дражен Лубуруић, Душан Николић и Божидар Вучичевић, Вукашин Ристић и Стефан Негић, блокери: Александар Недељковић, Немања Машуловић, Петар Крсмановић и  Александар Стефановић, примачи: Миран Кујунџић, Павле Перић, Вељко Машуловић, Никола Брборић и Вук Кулпинац.

У стручном штабу мушке сениорске репрезентације Србије су, поред Крецуа, Невен Мајсторовић, Матијас Ребелес Киоћи, Ђорђе Пејић и Каспер Јакуб Налепка, Никола Милићевић, Иван Ружић, физиотерапеути, и Един Шкорић.

Сениори Србије ће у првом колу, у петак играти против Пољске од 20.30 часова. У суботу је ривал Аргентина од 18 сати, а у недељу Бразил од 15.15 сати.

Спорт Одбојка
