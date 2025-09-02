Одбојкашице Србије заузеле 10. место на Светском првенству
Одбојкашице Србије заузеле су 10. место на Светском првенству на Тајланду.
Наша селекција, која је бранила титулу и била двоструки узастопни првак света, такмичење је завршила у осмини финала поразом од Холандије у пет сетова.
Екипи селектора Зорана Терзића десио се велики пех, јер се у другој утакмици у групи, против Камеруна, повредила најбоља играчица Тијана Бошковић.
Подмлађени састав није успео да надомести изостанак капитена и самим тим је остао без прилике да се бори за треће узастопно злато.
Познати су сви четвртфиналисти шампионата.
То су Холандија, Јапан, Италија, Пољска, Француска, Бразил, Сједињене Америчке Државе и Турска.
Четвртфинале
Среда
Холандија – Јапан (12)
Италија – Пољска (15.30)
Четвртак
Бразил – Француска (12)
САД – Турска (15.30)
Субота
Полуфинала у 10.30 и 14.30
Недеља
Меч за треће место (10.30)
Финале (14.30)
КОНАЧАН ПЛАСМАН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. КИНА
10. СРБИЈА
11. БЕЛГИЈА
12. НЕМАЧКА
13. ТАЈЛАНД
14. ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА
15. КАНАДА
16. СЛОВЕНИЈА
17. УКРАЈИНА
18. ШПАНИЈА
19. ШВЕДСКА
20. КЕНИЈА
21. ГРЧКА
22. АРГЕНТИНА
23. КУБА
24. МЕКСИКО
25. ЧЕШКА
26. КОЛУМБИЈА
27. БУГАРСКА
28. ПОРТОРИКО
29. ЕГИПАТ
30. СЛОВАЧКА
31. ВИЈЕТНАМ
32. КАМЕРУН