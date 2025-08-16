ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ МАКСИМЕЛНА ПРОТИВ ПОРТОРИКА: Са Корејом или Индонезијом за 13. место на Ссветском првенству за нуиорке
Женска јуниорска репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) играће у утакмици за 13. место на Светском првенству у Сурабаји у Индонезији које се игра до 17. августа.
Екипа Маријане Боричић је у мечу разигравања за пласман од 13. до 16. места, поразила Порторико са максималних 3:0, по сетовима 25:11, 25:21 и 25:19, после 64 минута игре.
Као што је то био случај у првој утакмици на Светском првенству, Србија је без већих проблема стигла до максималног тријума. Пре свега, разлика у кавлитету је направила највећу превагу данас, али су и јуниорке Србије биле и те како мотивисане да се након два пораза врате на победничке стазе. Већ у првом сету наговестиле да им се смеши убедљив тријумф, пошто су ривалу препустиле свега 11 поена, да би у другом сету само дуплирале стечену предност, и поред мого јачег отпора ривала. У треће, а испоставиће се и последњем сету, на почетку је виђена права резултатска клацкалица, али се Србија, при резултату 9:9, одвојила и најпре повела са 14:11, па са 19:16, да би са 25:19 остварила тријумф.
Јунироке Србије ће сутра, у утакмици за 13. место, играти против победника из дуела између Кореје и Индонезије, који је на програму од 14 часова по нашем времену.
Г. М.