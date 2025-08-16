clear sky
35°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ МАКСИМЕЛНА ПРОТИВ ПОРТОРИКА: Са Корејом или Индонезијом за 13. место на Ссветском првенству за нуиорке

16.08.2025. 14:07 14:10
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
juniorke
Фото: Одбојкашеце Србије, јуниорке, фото:en.volleyballworld.com

Женска јуниорска репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) играће у утакмици за 13. место на Светском првенству у Сурабаји у Индонезији које се игра до 17. августа.

Екипа Маријане Боричић је у мечу разигравања за пласман од 13. до 16. места, поразила Порторико са максималних 3:0, по сетовима 25:11, 25:21 и 25:19, после 64 минута игре. 

Као што је то био случај у првој утакмици на Светском првенству, Србија је без већих проблема стигла до максималног тријума. Пре свега, разлика у кавлитету је направила највећу превагу данас, али су и јуниорке Србије биле и те како мотивисане да се након два пораза врате на победничке стазе. Већ у првом сету наговестиле да им се смеши убедљив тријумф, пошто су ривалу препустиле свега 11 поена, да би у другом сету само дуплирале стечену предност, и поред мого јачег отпора ривала. У треће, а испоставиће се и последњем сету, на почетку је виђена права резултатска клацкалица, али се Србија, при резултату 9:9, одвојила и најпре повела са 14:11, па са 19:16, да би са 25:19 остварила тријумф.

Јунироке Србије ће сутра, у утакмици за 13. место, играти против победника из дуела између Кореје и Индонезије, који је на програму од 14 часова по нашем времену.

Г. М.

светско првенство јуниорке јуниорке србије
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај