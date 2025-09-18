СВЕТСКО ПРВЕНСТВО Аргентина и Финска у осмини финала, олимпијски шампион елиминисан
КЕЗОН СИТИ: Мушка одбојкашка репрезентација Аргентине победила је данас у Кезон Ситију селекцију Француске резултатом 3:2, по сетовима 28:26, 25:23, 21:25, 20:25, 15:12 у мечу последњег, трећег кола групе Ц на Светском првенству на Филипинима.
Најефикаснији у селекцији Аргентине био је Лућијано Висентин са 22 поена, док је у репрезентацији Француске најбољи био Тревор Клевено са 16.
Селекција Финске је раније данас у првом мечу трећег кола групе Ц победила Финску 3:1, по сетовима 25:18, 25:23, 17:25, 25:21.
Аргентина, која је пре последњег кола обезбедила пласман у осмину финала СП, освојила је прво место на табели групе Ц са седам бодова. Финска је освојила друго место на табели са шест бодова и изборила је пласман у осмину финала СП.
Француска, која је актуелни олимпијски шампион, заузела је треће место на табели са пет бодова и завршила је такмичење на СП, као и Јужна Кореја која је последња без бодова.
Аргентина ће 21. септембра у осмини финала СП играти са другопласираном селекцијом из групе Ф, а то ће бити победник дуела између Италије и Украјине. Финска ће се у осмини финала СП састати са Белгијом, која је освојила прво место у групи Ф.