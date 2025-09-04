scattered clouds
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ: Бразил и Турска у полуфиналу

04.09.2025. 19:08 19:11
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
turska
Фото: Odbojkašice Turske, foto: en.volleyballworld.com

Одбојкашице Бразила и Турске пласирале су се у полуфинале Светског првенства на Тајланду. Оне су се придружиле Италији и Јапана.

Бразилске су у Бангкоку у четвртфиналу надиграле Француску резултатом 3:0, по сетовима 27:25, 33:31, 25:19.

Најефикаснија у селекцији Бразила била је Јулија Бергман са 17 поена. У репрезентацији Француске најбоља је била Елена Казо са 20 поена.

Одбојкашице Бразила ће у полуфиналу СП играти против Италије, која је у четвртфиналу била боља од Пољске са 3:0. 

Туркиње су у четвртфиналу победиле селекцију САД резултатом 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23).

Најефикаснија у репрезентацији Турске била је Ебрар Каркурт са 23 поена. Мелиса Варгас је постигла 20 поена, док је Еда Ердем уписала 13.

У селекцији САД истакла се Сара Френклин са 12 поена, док су по 11 постигле Дејна Ретке, Ејвери Скинер и Стефани Самеди.

Одбојкашице Турске ће у полуфиналу СП играти против Јапана, који је савладао Холандију са 3:2.

Утакмица између Турске и Јапана играће у суботу од 10.30 часова, док ће се у другом полуфиналу од 14.30 сати састати Италија и Бразил.

светско првенство Одбојкашице
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
