clear sky
26°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАМАЛО ОД ГОТОВОГ ВЕРЕСИЈА: Одбојкашице Бразила у драми савладале Јапан за бронзу на Светском првенству

07.09.2025. 13:20 13:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкашице Бразила освојиле су бронзану медаљу на Светском првенству на Тајланду.

У великој борби за треће место, након велике драме, победиле су Јапан у тај-брејку – 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16). 

Биле су Бразилке близу убедљивог тријумфа, јер су повеле 2:0 у сетовима, али су Јапанке избориле тај-брејк, који је завршен у неизвесној борби у којој је бољи био Бразил. 

Бразилке су браниле сребро на овом шампионату, а освојиле су шесту медаљу на СП. Имају сребра из 1994, 2006, 2010. и 2022) и бронзу из 2014. 

Јапан није успео да се домогне постоља на ком је последњи пут био 2010, када је узео бронзу, а пре тога је освојио три злата и три сребра. 

Најефикаснија у репрезентацији Бразила у утакмици за треће место била је Габи са 35 поена. Јулија Бергман је постигла 13 поена, а Розамарија Монтибелер 11.

У селекцији Јапана истакла се Сато Јошино са 34 поена, док је Мају Ишикава уписала 23.

одбојка сп у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај