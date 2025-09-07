ЗАМАЛО ОД ГОТОВОГ ВЕРЕСИЈА: Одбојкашице Бразила у драми савладале Јапан за бронзу на Светском првенству
Одбојкашице Бразила освојиле су бронзану медаљу на Светском првенству на Тајланду.
У великој борби за треће место, након велике драме, победиле су Јапан у тај-брејку – 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).
Биле су Бразилке близу убедљивог тријумфа, јер су повеле 2:0 у сетовима, али су Јапанке избориле тај-брејк, који је завршен у неизвесној борби у којој је бољи био Бразил.
Бразилке су браниле сребро на овом шампионату, а освојиле су шесту медаљу на СП. Имају сребра из 1994, 2006, 2010. и 2022) и бронзу из 2014.
Јапан није успео да се домогне постоља на ком је последњи пут био 2010, када је узео бронзу, а пре тога је освојио три злата и три сребра.
Најефикаснија у репрезентацији Бразила у утакмици за треће место била је Габи са 35 поена. Јулија Бергман је постигла 13 поена, а Розамарија Монтибелер 11.
У селекцији Јапана истакла се Сато Јошино са 34 поена, док је Мају Ишикава уписала 23.