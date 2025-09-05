ДИРЕКТОР БЕОГРАДСКОГ МАРАТОНА ДАРКО ХАБУШ: Трка "Belgrade 10K" ће бити 14. узастопни тркачки догађај у ком обарамо рекорд
Трка "Belgrade 10K" биће 14. узастопни тркачки догађај у ком Београдски маратон обара рекорд по броју учесника у тркама које организује, саопштио је директор Београдског Маратона Дарко Хабуш.
Популарна "Београдска брза десетка" биће четврта овосезонска трка у организацији Београдског маратона.
На стази код Парка пријатељства на Ушћу учествоваће више од 20 елитних тркача из Кеније и Уганде, међу којима многи од њих имају времена испод 28 минута, па се с правом очекује обарање рекорда стазе који у мушкој конкуренцији износи 28:26, а код жена 32:12.
Старт трке је заказан за суботу, 6. септембар, у 18 часова, цео догађај реализује се у сарадњи са Српским атлетским савезом, а "Belgrade 10K" ће уједно бити и Државно првенство на 10 километара.
Међу такмичарима ће бити и најбољи српски атлетичар на средњим и дугим пругама Елзан Бибић, који се налази у изванредној форми и који је најавио напад на државни рекорд.
"Имам информације да ће конкуренција бити жестока, да долази велики број изузетних тркача, превасходно из Кеније и то ме заиста радује и додатно мотивише. Организатори заслужују све похвале, јер ће "Belgrade 10K" представљати истински тркачки сепктакл", рекао је Бибић.
Српски атлетичар верује да ће трка у суботу бити најбржа до сада.
"Све указује на то да би рекорд стазе могао бити оборен. Параметри са мојих тренинга показују да сам спреман да истрчим трку испод 28 минута што би ми обезбедило нови лични и државни рекорд. То би ми уједно дало прилику да се упустим и у борбу за прво место. Неће бити нимало лако, јер је свима познато да Кенијци од старта трке намећу изузетно јак темпо, па ко издржи. Даћу све од себе да им достојно парирам и упустим се у борбу за победу", рекао је Бибић.
На недавно одржаном митингу у белгијском граду Орегему Бибић је у трци на пет километара поставио државни рекорд, пошто је ову деоницу истрчао у времену 13 минута и 13 секунди.
"Нажалост, то није било довољно да се оствари норма за пласман на Светско првенство које се одржава у Токију. С обзиром на то да не идем у Јапан, одлучио сам се да одличну форму у којој се налазим искористим за учешће на трци "Belgrade 10K" са циљем да покушам да победим или да оборим још један државни рекорд. Осећам се одлично, морам да признам, све боље и боље како се трка ближи, и надам се да ће ме тај осећај држати до самог краја трке", закључио је Бибић.
Организатори имају много разлога за задовољство, јер ће осим учешћа врхунских елитних тркача, "Belgrade 10K" остати упамћен и по масовности.
"Имаћемо пет хиљада тркача, што је за 20 одсто више него прошле године. На тај начин наставићемо тренд повећања броја учесника на свим тркама које организује Београдски маратон. Ово ће бити 14. узастопни тркачки догађај у низу у коме ћемо оборити рекорд по броју учесника и то је податак који завређује пажњу", рекао је Дарко Хабуш, директор Београдског маратона.
Хабуш је посебно истакао да организатори велику захвалност дугују тркачкој заједници у Србији која им из трке у трку указује поверење.
"Потрудићемо се и овог пута да организационо обавимо добар посао, испунимо највише могуће стандарде и још једном свим учесницима омогућимо врхунски угођај на стази. Посебно желим да истакнем интернационални карактер ове трке с обзиром на то да ћемо имати тркаче из више од 50 земаља света и то са пет континената. Сигуран сам да ћемо се по ко зна који пут показати као изванредни домаћини. Квалитет више ове године свакако доносе врхунски елитни тркачи, па би 'Београдска десетка' могла да буде међу три најбрже трке на свету на 10 километара ове године што нас посебно радује", закључио је Хабуш.