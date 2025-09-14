ДРАМА У МАРАТОНСКОЈ ТРЦИ НА СП: Фото-финиш припао Кенијки, светска рекордерка поново без титуле
Перес Џепчирчир постала је првакиња у маратону на Светском првенству у Токију, у ком је 2021. на Олимпијским играма освојила злато.
Сада је до тријумфа стигла након два сата, 24 минута и 43 секунде (2:24:43). Права драма виђена је у трци на 42,195 км, пошто је Кенијка у последњих неколико километара водила велику борбу са Тигист Асефом.
Заједно су и утрчале у стадион и у фото-финишу је Џепчирчир, у последњих 100 метара „додала гас“ и славила, док је Асефа, након ОИ у Паризу прошле године, још једном у незвесној завршници остала без најсјајније медаље. Припало је Етиопљанки, која је ове године оборила светски рекорд (у женској трци - 2:15:50) који је држала управо Џепчирчир, сребро пошто је трку завршила само две секунде након победнице (2:24:45).
Ипак, највеће изненађење приредила је Јулија Патернаин, која је са 2:27:23 дошла до бронзе, прве медаље за Уганду на великим сениорским такмичењима и то тек у другој маратонској трци у каријери.