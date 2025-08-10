ЕЛЗАН БИБИЋ ДРУГИ НА МИТИНГУ У ОРЕГЕМУ НА 5.000 МЕТЕРА СА ДРЖАВНИМ РЕКОРДОМ: "То је додатни мотив"
Репрезентативац Србије у атлетици Елзан Бибић рекао је да је веома задовољан трком на митингу у Орегему и новим државним рекордом у дисциплини 5.000 метара.
Новопазарац је у суботу увече на митингу у белгијском граду Орегему заузео друго место у трци на 5.000 метара, у којој је временом од 13:13,06 минута поправио лични и рекорд Србије.
"Од самог старта осећао сам се снажно и фокусирано. Темпо је у првој половини био доста спор, али на крају сам успео да извучем најбоље. Нови лични рекорд на 5.000 метара за мене је потврда да тренинзи и одрицања дају резултате. То је додатни мотив да наставим још јаче", рекао је Бибић.
Победио је Харберт Кибет из Уганде са 13:11,87 минута, док је после Бибића у циљ ушао трећепласирани Аустралијанац Џексон Шарп да 13:13,80 минута.