ЕЛЗАН БИБИЋ ДРУГИ НА МИТИНГУ У ОРЕГЕМУ НА 5.000 МЕТЕРА СА ДРЖАВНИМ РЕКОРДОМ: "То је додатни мотив"

10.08.2025. 16:15 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
bibic
Фото: САС

Репрезентативац Србије у атлетици Елзан Бибић рекао је да је веома задовољан трком на митингу у Орегему и новим државним рекордом у дисциплини 5.000 метара.

Новопазарац је у суботу увече на митингу у белгијском граду Орегему заузео друго место у трци на 5.000 метара, у којој је временом од 13:13,06 минута поправио лични и рекорд Србије.

"Од самог старта осећао сам се снажно и фокусирано. Темпо је у првој половини био доста спор, али на крају сам успео да извучем најбоље. Нови лични рекорд на 5.000 метара за мене је потврда да тренинзи и одрицања дају резултате. То је додатни мотив да наставим још јаче", рекао је Бибић.

Победио је Харберт Кибет из Уганде са 13:11,87 минута, док је после Бибића у циљ ушао трећепласирани Аустралијанац Џексон Шарп да 13:13,80 минута.

елзан бибић државни рекорд
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
