ФЕРШТАПЕН СТАРТУЈЕ ПРВИ: Актуелни првак освојио пол позицију за ВН Азербејџана
Возач Ред Була Макс Ферштапен освојио је пол позицију за трку која се вози у оквиру Велике награде Азербејџана у Формули 1.
Актуелни светски првак је до шесте пол позиције ове сезоне, 46. у каријери дошао временом 1.41,117 минута.
Карлос Саинц из Вилијамса био је други са 0,478 секунди заостатка, док је возач Рејсинг булса Лијам Лосон завршио на трећој позицији са 0,590 секунди иза Ферштапена.
Водећи у генералном пласману, Оскар Пјастри из Мекларена ударио је у зид током трећег дела квалфикација па ће у сутрашњој трци стартовати са деветог места, а возач Ферарија Шарл Леклер је након удара у зид завршио квалификације и трку ће почети са 10. позиције.
Четврто место у квалификацијама је заузео возач Мерцедеса Кими Антонели, пети је био Џорџ Расел (Мерцедес), на шестом месту се нашао Јуки Цунода (Ред Бул), док је Ландо Норис из Мекларена био седмопласирани.
Трка за Велику награду Азербејџана возиће се сутра од 13 часова.
Пјастри је водећи у генералном пласману са 324 бода, други је Норис са 293, а трећи Ферштапен са 230 бодова.
Мекларен је први у конкуренцији тимова са 617 бодова, други је Ферари са 280, а трећи Мерцедес са 260 бодова.