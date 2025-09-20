clear sky
28°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФЕРШТАПЕН СТАРТУЈЕ ПРВИ: Актуелни првак освојио пол позицију за ВН Азербејџана

20.09.2025. 17:42 17:43
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Darko Bandic

Возач Ред Була Макс Ферштапен освојио је пол позицију за трку која се вози у оквиру Велике награде Азербејџана у Формули 1.

Актуелни светски првак је до шесте пол позиције ове сезоне, 46. у каријери дошао временом 1.41,117 минута.

Карлос Саинц из Вилијамса био је други са 0,478 секунди заостатка, док је возач Рејсинг булса Лијам Лосон завршио на трећој позицији са 0,590 секунди иза Ферштапена.

Водећи у генералном пласману, Оскар Пјастри из Мекларена ударио је у зид током трећег дела квалфикација па ће у сутрашњој трци стартовати са деветог места, а возач Ферарија Шарл Леклер је након удара у зид завршио квалификације и трку ће почети са 10. позиције.

Четврто место у квалификацијама је заузео возач Мерцедеса Кими Антонели, пети је био Џорџ Расел (Мерцедес), на шестом месту се нашао Јуки Цунода (Ред Бул), док је Ландо Норис из Мекларена био седмопласирани.

Трка за Велику награду Азербејџана возиће се сутра од 13 часова.

Пјастри је водећи у генералном пласману са 324 бода, други је Норис са 293, а трећи Ферштапен  са 230 бодова.

Мекларен је први у конкуренцији тимова са 617 бодова, други је Ферари са 280, а трећи Мерцедес са 260 бодова.

формула формула 1 формула један
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај