ФРАНЦУСКЕ БОКСЕРКЕ ИЗБАЧЕНЕ СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА због кашњења тестова пола
Женска репрезентација Француске избачена је са Светског првенства у боксу у Ливерпулу јер није испоштовала рок за достављање резултата обавезних генетских тестова пола, саопштила је Међународна боксерска федерација (World Boxing).
Нова правила налажу да све такмичарке морају да прођу обавезна генетска тестирања, али су она законом забрањена у Француској.
Због тога је француски савез (FFBoxe) послао петочлану екипу у лабораторију у Лидсу, али резултати нису стигли на време, пренео је Би Би Си (ББЦ).
"Са запрепашћењем и огорчењем смо сазнали да наша репрезентација неће моћи да учествује на првом Светском првенству које организује "World Boxing". И поред гаранција које смо добили, лабораторија коју су нам препоручили није била у стању да испоручи резултате на време", саопштио је FFBoxe.
"World Boxing" је одбацио одговорност, наводећи да је обавеза националних савеза да на време обаве тестирања.
"Веома је разочаравајуће за боксерке да поједини савези нису успели да заврше процес на време, што значи да део спортисткиња није прошао пријаву за шампионат", наводи се у саопштењу.
Шампионат у Ливерпулу траје од 4. до 14. септембра.