ЈОШ ЈЕДАН ДОБАР ПЛАСМАН АЛЕКСАНДРЕ ХАВРАН: Стрелкиња „Новог Сада 1790“ може да буде задовољна издањима на Светском купу
Александра Хавран је освојила седмо место у последњој дисциплини Светског купа у Нингбоу, гађању ваздушном пушком.
Сем Александре, чланице Стрељачке дружине „Нови Сад 1790“, у недељу су Србију представљали и Лазар Ковачевић и Алекса Ракоњац. Ковачевић је заузео 12, а Ракоњац 64. позицију у квалификацијама малокалибарском пушком из тростава. Ковачевићу је мало недостајало да се пласира у финале.
Хавранова учинком у Нингбоу може да буде задовољна. Наша 21-годишња репрезентативка се после освајања осмог места малокалибарском пушком, пласирала у финале и ваздушним оружјем. Ове године, Александра је била међу осам најбољих у обе дисциплине и на континенту. На ЕП ваздушним оружјем, у сениорском дебију, је освојила бронзу, а на Шампионату Европе МК оружјем, седмо место у троставу.
Српска такмичарка је у данашње финале у Нингбоу ушла са четврте позиције у квалфикацијама, у којима је скупила 633,4 круга. Далеко најбоље остварење забележила је била 16-годишња Кинескиња Ксинлу Пенг. Представница нове генерације стрелаца коју је најмногољуднија земља света представила у Нингбоу, је погодила чак 637,4 круга.
У финале су се нашле по четири Европљанке и четири Азијаткиње. Сем Хавранове, пласмане у оба женска финала пушком оствариле су још само две такмичарке, Јанет Хег-Дуештад (Норвешка) и Ана Јансен (Немачка).
Наша репрезентативка је од почетка финала углавном била у средини, између четвртог и шестог места. После 14. хица, када испада седмопласирана, Хавранову је сустигла Еунђи Квон (Јужна Кореја), Њих две су у том тренутку делиле шесто и седмо место, па је распуцавање одлучивало ко ће наставити финале, а ко отићи на клупу. Александра је погодила 10,4 круга, а Корејка скоро максималних 10,8, па је за Александру финале било завршено.
Злато је, уз велику подршку са препуних трибина, освојила Ксинлу Пенг. Као и у квалификацијама, била је доминанта, тријумфовавши је са 255,3 круга, што је нови светски сениорски и јуниорски рекорд финала, који је од априла до данас држала њена 18-годишња земљакиња Зифеи Ванг (254,8). Вангова се у Нингбоу није такмичила. Сребро је припало Норвежанки Јанет Хег Дуештад. Норвежанка се из Нингбоа враћа са два одличја, јер је тријумфовала у троставу Трећа је била најстарија финалисткиња, 31-годишња Индијка Мегана Сајанар.
Програм такмичења за мушкарце завршен је надметањем у троставу. Лазар Ковачевић је како је такмичење одмицало био све бољи и квалификације завршио са 588 кругова. Управо је то био резултат који је „поставио границу“ између квалификација и финала. Чак осморица стрелаца пласираних од осмог до 15. места су забележили по 588 кругова, а у финале је као осми, због највећег броја унутрашњих центара, прошао млади Рус Дмитриј Пименов, на крају освајач сребра. Алекса Ракоњац је са 576 кругова заузео 64. позицију.
Србију је у Нингбоу представљало четворо стрелаца, који су изборили укупно три пласмана у финала. Сем Хавранове, међу осам најбољих је прошла и Зорана Аруновић, која је у суботу била шеста ваздушним пиштољем.
Ваздушна пушка, жене: 1. Ксинлу Пенг (Кина) 255,3 (светски рекорд), 2. Јанет Хег Дуештад (Норвешка) 252,6, 3. Мегана Сајнар (Индија) 230,0... 7. Александра Хавран 145,6... Квалификације: 1. Пенг 637,4… 4. Хавран 633,4…
МК пушка тростав, мушкарци: 1. Јиржи Привратски (Чешка) 465,3, 2. Дмитриј Пименов (Независни такмичар) 464,3, 3. Јон-Херман Хег (Норвешка) 450,6... Квалификације: 1. Привратски 594... 12. Лазар Ковачевић 588... 64. Алекса Ракоњац 576...