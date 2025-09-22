ЈОШ ЈЕДНО ПОЛУФИНАЛЕ ЗА СРБИЈУ НА СП: Мартин Мачковић и Николај Пименов победили у квалификацијама дубл скула
Након српског женског двојца и мушки дубл скул у саставу Мартин Мачковић и Николај Пименов осигурао је директан пласман у полуфинале на Светском првенству у Шангају.
Наши веслачи су победили у квалификационој групи резултатом 6:13,18 минута и за пролаз у финале веслаће у среду ујутру, у 5.18 часова.
Биће у стази четири, а ривали ће им бити Аустралија, Швајцарска, Пољска, Нови Зеланд и Белгија.
Јована Арсић и Елена Орјабинскаја ће у полуфиналу двојца веслати у уторак у 4.50 часова ујутру по нашем времену. Оне су победом у квалификацијама стигле до ове фазе.
