МАРК МАРКЕЗ ПОБЕДНИК СПРИНТ ТРКЕ У МОТО ГП-ју за Велику награду Аустрије
Возач Дукатија Шпанац Марк Маркез победио је у спринт трци која се вози у оквиру Велике награде Аустрије у Мото ГП шампионату.
Марк Маркез је на стази Шпилберг остварио време од 20:56.07. Друго место освојио је његов брат Алекс Маркез, који је члан екипе Гресини рејсинг. Треће место припало је још једном Шпанцу Педру Акости, који вози за екипу Ред Бул.
Четврти је спринт за вршио Марко Бецеки, а следили су Бред Биндер, Фермин Алдегер, Енеа Бастијанини, Фаби Ди Ђанантонио, Ђоан Зарко, Хорхе Мартин, Фабио Квартараро и Лука Марини.
Почетак спринта је обележио узашан старт Франческа Бањаје, који је пао са треће на 14- позицију након што је проклизао при додавању гаса.На шест кругова пред крај ас Дукатија је имао проблем током кочења, али и у кривинама са нестабилним мотоциклом, након чега се вратио у бокс и одустао. Исто пех на старту као и Бањају задесио је и Фермина Алдегера, који је био директно иза њега на „прљавој“ страни стазе. Браћа Маркез су током читаве сесије предводили караван – Алекс је повео, а иза њега био је Марк. Њихов дуел је и обележио суботње поподне на Ред Бул Рингу – Марк се дао у потезу за млађим братом и претекао га за водећу позицију пет кругова пред крај. Педро Акоста је у уводној фази спринта претекао Марка Бецекија за трећу позицију, а потом и стекао велику предност и обезбедио себи пласман на победничко постоље. Марк Маркез је до краја створио велику предност и без икакаве драме у финишу тријумфовао, испред Алекса Маркеза и Педра Акосте.
Прво место у генералном пласману возача држи Марк Маркез са 393 бода, док је Алекс Маркез на другој позицији са 270.
Главна трка за Велику награду Аустрије биће вожена сутра од 14 часова.