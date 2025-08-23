МИЛИЦА НОВАКОВИЋ ШЕСТА НА СВЕТУ: У 37. години и даље у врху светског кајака
Најбоља кајакашица Србије Милица Новаковић освојила је шесто место у олимпијској дисциплини једноседу на 500 м на Светском првенству у Милану.
Чланица ККК Војводина из Новог Сада трку је завршила за 1:51,56 минута, са 2,26 секунди заостатка за победницом Аном Пулавском из Пољске. Још једном је Милица доказала да припада светском врху и да је у 37. години и даље конкурентна на свим великим такмичењима.
Медаља је била на 1:49,84 колико је извеслала бронзана Жока Чикош из Мађарске, док је Аустралијанки Наталији Дробот припало сребро (1:49,73).
Милица је ове сезоне наставила са освајањем медаља на великим такмичењима пошто је поновила успех из 2023. када је први пут у каријери узела два одличја у једноседу на једној смотри. На Европском првенству у Рачицама пригрлила је бронзе у К1 200 и К1 500 м.
Новаковићева са светских првенстава има две медаље. Бронзана је била у К1 200 у Рачицама 2017, а пре тачно 10 година, на истом месту, у Милану постала је вицешампионка у К2 500 м.
Пре финалне трке на 500 м, Милица је ујутру веслала у полуфиналу К1 200 м и „за длаку“ јој је измакао пласман у још једну завршницу. Још једном се показало колико је најкраћа деоница неизвесна, јер су нијансе одлучивале о финалисткињама. Новаковићева је била четврта у групи, а од трећег места, које је водило међу девет најбржих, делиле су је две стотинке. На циљ је стигла за 41,89 секунди (0,09 заостатак за победницом), а Канађанка Тошка Бешарах је као трећепласирана са 41,87 прошла даље. У Б финалу Милица ће веслати данас у 9.40 ч.
Бранко Лагунџић није прошао у финале К1 500 м пошто је био пети у полуфиналној трци (1:40,58) и у Б финалу ће се такмичити данас у 9.05 ч. Двосед на 500 м Вељко Вјештица и Марко Драгосављевић, такође је стао у полуфиналу. Били су четврти, једну позицију испод оне која води у завршницу (1:30,31). За пласман од 10. до 18. места веслаће данас у 9.25 ч.
Буквић без финала
Још један члан ККК Војводина, паракајакаш Страхиња Буквић, био је јуче на делу. Нажалост, у категорији КЛ3 200 м није успео да уђе у финале, јер је заузео девето место у полуфиналној трци резултатом 46,93 секунде. Буквић је последњи пут у КЛ3 веслао на СП у Копенхагену 2021. Након класификације на СП 2023. пребачен је у КЛ2, у којој је освојио прву међународну медаљу – европску бронзу (Сегедин 2024) и обезбедио учешће на ПОИ у Паризу 2024. По новој класификацији, спроведеној дан уочи СП у Милану, враћен је у категорију КЛ3.