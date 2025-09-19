"Није ми било свеједно" АДРИАНА ВИЛАГОШ ПО ПЛАСМАНУ У ФИНАЛЕ:" Баш сам срећна што сам успела, у трећој да сложим тај хитац, знала сам да сам способна"
Српска бацачица копља Адриана Вилагош изнела је утиске после пласмана у финале Светског првенства.
Вилагош је била најбоља у првом полуфиналу са хицем 66,06 метара.
"Хтела сам баш да се изборим за ово. Имала сам баш лоше квалификације на претходна два такмичење. Нисам хтела да размишљам о томе, али имала сам додатан притисак. Баш сам срећна што сам успела, у трећој да сложим тај хитац, знала сам да сам способна. Мислим да ће то бити плус за самопоуздање за сутра. Имамо баш мало времена, 24 сата да се спремимо, да се регенеришемо. Циљ је само да се одмирим, и да се припремим за сутра, да се регенеришем што боље, да идем да уживам, и да бацам са самопоуздањем, да скупљам нове успомене са финала", рекла је Вилагош.
Открила је шта јој је пролазило кроз главу пред трећи хитац.
"Није ми било свеједно. Био је некако сценарио, да бацам солидно, али да то не буде довољно за финале. Опет је остао тај трећи хитац... Пришла сам код маме и селектора, и они су ме бодрили, и рекли су да сам способна за то, да верујем, да увек мој задњи хитац може да одлети, и већ је једном тако одлетео. Сад идем да се одморим, и да се спремим за сутра", додала је она.
Финале је на програму у суботу од 14.05.
"Дошла сам са великим самопоуздањем. То смо планирали, да будем у јако доброј форми, пшто сам имала у почетку сезону. Сутра само треба да поновим ово, и да додам још неке ситнице да би било добро, и надамо се најбољем", закључила је Вилагош.