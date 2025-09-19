АДРИАНА ВИЛАГОШ У ФИНАЛУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ТОКИЈУ: Српска атлетичарка је сјајним хицем у трећој серији изборила борбу за одличја
Српска атлетичарка Африана Вилагош пласирала се у финале бацање копља на Светском првенству које се одржава у Токију. Она је у трећој серији сјајним хицем од 66,06 метара завршила посао у квалификацијама. Квалификациона норма била је 62,50 метара.
Вилагош је најпре бацила 61,22 метра, потом због лошег залета "само" 61,11 м, да би онда трећим хицем одувала конкуренцију и прошла у финале, које је на програму у суботу од 14,05. Иначе, у првој серији само је Аустралијанка Мекензи Литл хицем од 65,54 пребацила норму и бацила свој најбољи резултат сезоне, а Адриана је после прве серије била трећа. После друге серије пала је на пето место, а норму у тој серији пребацила је и Еквадорка Јулиси Ангуло са 63,25, што је национални рекорд , да би се испред наше атлетичарке на крају те серије пробила, али без норме и Пољакиња Маргоржата Машлак - Глугла са 61,79. Али, онда је уследио тај сјајни хитац Вишагош у трећој серији што ју је ставило на прво место.
У првој полуфиналној групи само су три атлетичарке пребациле норму.
Адриана, иначе, има други најбољи овосезонски хитац од 67,22 м направљен у Сплиту.
Само је Аустријанка Викторија Хадсон бацила више у 2025. години – 67,76 м.
Друга квалификациона група у бацању копља на програму је у 14.00, а наступиће још једна наша репрезентативка, Марија Вученовић.
Финале у дисциплини бацање копља одржаће се у суботу од 14.05 часова.