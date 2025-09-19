clear sky
28°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АДРИАНА ВИЛАГОШ У ФИНАЛУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ТОКИЈУ: Српска атлетичарка је сјајним хицем у трећој серији изборила борбу за одличја

19.09.2025. 13:15 13:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
vilagos1
Фото: Tanjug (AP Photo/Matthias Schrader)

Српска атлетичарка Адриана Вилагош пласирала се у финале бацање копља на Светском првенству које се одржава у Токију.

Српска атлетичарка Африана Вилагош пласирала се у финале бацање копља на Светском првенству које се одржава у Токију. Она је у трећој серији сјајним хицем од 66,06 метара завршила посао у квалификацијама. Квалификациона норма била је 62,50 метара. 

Вилагош је најпре бацила 61,22 метра, потом због лошег залета "само" 61,11 м, да би онда трећим хицем одувала конкуренцију и прошла у финале, које је на програму у суботу од 14,05. Иначе, у првој серији само је Аустралијанка Мекензи Литл хицем од 65,54 пребацила норму и бацила свој најбољи резултат сезоне, а Адриана је после прве серије била трећа. После друге серије пала је на пето место, а норму у тој серији пребацила је и Еквадорка Јулиси Ангуло са 63,25, што је национални рекорд , да би се испред наше атлетичарке на крају те серије пробила, али без норме и Пољакиња Маргоржата Машлак - Глугла са 61,79. Али, онда је уследио тај сјајни  хитац Вишагош у трећој серији што ју је ставило на прво место.

У првој полуфиналној групи само су три атлетичарке пребациле норму.

Адриана, иначе, има други најбољи овосезонски хитац од 67,22 м направљен у Сплиту.

Само је Аустријанка Викторија Хадсон бацила више у 2025. години – 67,76 м.

Друга квалификациона група у бацању копља на програму је у 14.00, а наступиће још једна наша репрезентативка, Марија Вученовић.

Финале у дисциплини бацање копља одржаће се у суботу од 14.05 часова.

адриана вилагош светско првенство финале
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВИЛАГОШ И ВУЧЕНОВИЋ ДАНАС ЗА ФИНАЛЕ: Српске атлетичарке бацају копље на Светском првенству у Токију
спорт

ВИЛАГОШ И ВУЧЕНОВИЋ ДАНАС ЗА ФИНАЛЕ: Српске атлетичарке бацају копље на Светском првенству у Токију

19.09.2025. 08:06 08:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај