ВИЛАГОШ И ВУЧЕНОВИЋ ДАНАС ЗА ФИНАЛЕ: Српске атлетичарке бацају копље на Светском првенству у Токију

19.09.2025. 08:06 08:08
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Европска атлетика

Адриана Вилагош и Марија Вученовић данас (петак) ће се такмичити у квалификацијама у бацању копља на Светском првенству у Токију.

Актуелна двострука сениорска европска вицешампионка, 21-годишња Вилагош, бацаће у групи А, која почиње надметање у 12.30 часова, док је Вученовић у Б групи од 14 ч. 

Квалификациона норма за финале је 62,50 м, или да се оде међу 12 најбољих на основу резултата. Адриана је у групи са олимпијском и светском првакињом, домаћом звездом Харуком Китагучи, коју је већ побеђивала ове сезоне. 

Вилагош је у 2025. најдаље бацила 67,22 м, чиме је поправила лични и свој сениорски државни рекорд и то је друго најбоље остварење у свету ове године. Испред ње је само Аустријанка Викторија Хадсон са 67,76 м. Адриани је ово друго сениорско СП у каријери, а на дебију у Будимпешти 2023. није успела да уђе у финале. 

Девојка из Малог Иђоша иза себе има одличну сезону у којој је освојила злато на Европском зимском бацачком купу, те на ЕП за млађе сениорке, а пред СП у Токију пласирала се у финале престижног такмичења, Дијамантске лиге, у ком је била друга. 

Марија Вученовић је ове сезоне најдаље бацила до 61,61 м, а лични рекорд јој је 62,25 м.

адриана вилагош сп у атлетици атлетика
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
