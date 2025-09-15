ОСВАЈАЊЕ ЈЕДНЕ МЕДАЉЕ БИО БИ ВЕЛИКИ УСПЕХ – Трајковић пред СП у рвању: Са оптимизмом очекујемо почетак
Репрезентација Србије у рвању грчко-римским стилом у Зрењанину спроводи завршне припреме пред Светско првенство које се одржава у Загребу.
Први тренер репрезентације Војислав Трајковић рекао је пред пут у главни град Хрватске да би освајање једне медаље представљало успех.
Нашу земљу на планетарном шампионату представљаће петорица такмичара: Георги Тибилов (до 60кг), Себастиан Нађ (до 67кг), Али Арсалан (до 72кг), Алекса Илић (до 77кг) и Александар Комаров (до 87кг).
У главни град Хрватске крећу у среду, а прве борбе очекују их у четвртак.
– Момци су заиста добро припремљени. Немамо повреда, сви су здрави тако да са оптимизмом очекујемо њихов наступ – рекао је први тренер нашег државног тима Војислав Трајковић.
И ове године Рвачки савез Србије омогућио је изванредне услове за тренинг нашим репрезентативцима.
– Две недеље били смо у Русији, тачније у Владикавказу. Ту се налази њихова национална рвачка академија и били смо у прилици да осим селекције Русије тренирамо и са државним тимом Узбекистана. Било је укупно око 100 рвача, па је интезитет тренинга био жесток. Русија је једна од најјачих светских сила, спаринг мечеви били су врло квалитетни, а услови за тренинг изванредни. По повратку из Русије, припреме смо наставили у Поречу. Тамо је боравило 12 репрезентација што смо искористили на најбољи могући начин за додатни квалитетан спаринг – истакао је Трајковић.
Сви репрезентативци су максимално спремни за борбе у Загребу.
– Сигуран сам да ће сви наши такмичари дати све од себе, а видећемо за какав резултат ће тај њихов максимум бити довољан у обвом тренутку. Свима би требало да буде јасно да ће конкуренција бити жестока и да аутсајдера више нема. Више ништа не зависи ни од жреба, јер ако желиш медаљу морају да се побеђују врло квалитетни противници. Разлика у квалитету се смањила и много тога зависиће од тренутне инспирације и расположења – констатовао је Трајковић.
Трајковић је на крају рекао да би освајање једне медаље била велика ствар.
– Освајање једне медаље представљало би велики успех. То је наш циљ за ову генерацију. Са Европског првенства ове године вратили смо се са два одличја. Тибилов се окитио сребром, а Комаров бронзом. Надамо се да ћемо се и из Загреба вратити са бар једном медаљом – закључио је Трајковић.
Светско првенство у Хрватској почело је у суботу, а на струњаче су прво изашли рвачи слободним стилом. Србија је имала двојицу представника. Виктор Воиновић (до 70 кг) је поражен у осмини финала, док је Азамат Тускаев (до 57кг) елиминисан у квалификацијама.