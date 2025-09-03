ПОДРШКА ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ НОВОСАДСКИМ ХОКЕЈАШИМА Важан корак пред нове изазове
Покрајински завод за спорт и медицину спорта и Хокејашки клуб Војводина потписали су споразум о пословно-техничкој сарадњи, којим се отвара простор за унапређење спортских активности и здравствене заштите хокејаша.
Споразум који су потписали директор Завода Слободан Алавања и секретар новосадског клуба Стефан Гнип предвиђа заједничко деловање у области спортске дијагностике и медицинског праћења спортиста. Циљ сарадње је подизање нивоа стручне подршке и стварање бољих услова за тренажни процес свих селекција Хокејашког клуба Војводина. На тај начин, направљен је одличан увод у ону сезону, која ће бити веома изазовна, попут ранијих, о чему је за „Дневник“ говорио стратег новосадских хокејаша Иван Милојковић.
– Уговор са Покрајинским заводом је лепа прича, постоји договор о едукацији, однсоно школовању тренера, што је веома значајно – истакао је Милојковић.
Сада је време да се мисли пребаце на лед.
– Нас очекују ИХЛ лига, као и домаће првенство. Све исто попут прошле сезоне. У домаћем првенству такмичиће се четири клуба – Црвена звезда, Селект тим, ми, и још увек се не зна ко ће бити четврти. Нема много новина, када је реч о играчком кадру, с обзиром на то да су све исти играчи од претходне године, са тим што имамо неколико младих талената који су на проби и покушаћемо то да искористимо како би што више оплеменили први тим.
Успевала је Војводина својевремено да помрси рачуне фавориту у домаћем такмичењу, Црвеној звезди, а сва је прилика да ће битка за признање најбољег у држави поново да се сведе на два слова.
– Црвена звезда и Војводина су увек конкуренти и фаворити. Додуше, Београђани мало више. Иста смо лига, исти ниво такмичења и углавном је све познато. Требало би да одиграмо и неколико припремних утакмица са њима и да се тако боље уведемо у сам старт сезоне.
Помоћ од Града овај пут стигла је много раније, него што је то уобичајено.
– Већ смо добили лед, почињемо са тренинзима и због тога бисмо желели да се захвалимо Граду. Ретко се дешава да у овом периоду направимо лед, који вероватно никада нисмо добили крајем августа или почетком септембра. Сада наш наредни план припрема зависи и од финансија и спонзора. Видећемо како ћемо то све да уклопимо. Очекује нас и ИХЛ лига, која је сваке године једнако квалитетна. Број клубова варира између осам и 10, мада се прича да би ове године могло да их буде седам, јер постоји могућност да ће Јесенице отказати учешће – поручио је Милојковић.
В. М. П.