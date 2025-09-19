ПОНАВЉА СЕ ПАРИЗ Русима и Белорусима ЗАБРАЊЕНО УЧЕШЋЕ У ТИМСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА и на Зимским олимпијским играма 2026.
Руски спортисти ће се такмичити на Зимским олимпијским играма 2026. године у Милану и Кортини д'Ампецо под истим условима као на Летњим олимпијским играма 2024. у Паризу, саопштио је Међународни олимпијски комитет (МОК).
Како је саопштено, на такмичењу у Италији, руски и белоруски спортисти ће учествовати појединачно као неутрални, а неће моћи да се такмиче у екипним дисциплинама, преноси Интерфакс.
На Олимпијским играма у Паризу учествовало је 15 Рускиња, које су наступале под неутралном заставом.
Зимске олимпијске игре 2026. године одржаће се од 6. до 22. фебруара.