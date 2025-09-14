ПРЕМИНУО БИВШИ СВЕТСКИ ШАМПИОН У БОКСУ Пронађен мртав у свом дому три недеље пре 47. рођендана
Бивши светски шампион у боксу Рики Хатон преминуо је у 46. години, само неколико недеља након што је најавио повратак у ринг.
Беживотно тело чувеног британског боксера пронађено је у недељу, у раним јутарњим часовима, у његовом дому у Хајду, градићу у области Велики Манчестер.
Према саопштењу полиције, тело је откривено у 6.45 сати у улици Боулејкер Роад у Хајду, а власти су навеле да тренутно нема сумњивих околности.
Његови пријатељи су се забринули још синоћ, када се Хатон није појавио на догађају на којем је учествовао један од његових боксера.
Према наводима медија, некадашњи шампион света у боксу изненада је преминуо три недеље пре свог 47. рођендана.
British boxing icon Ricky Hatton has died at the age of 46.
The multi-time world champion leaves behind a fantastic legacy.
Rest in peace. pic.twitter.com/O0qz2uw4Ia
— talkSPORT (@talkSPORT) September 14, 2025
Након повлачења из ринга, Хатон се посветио тренерском послу, али је у јулу најавио повратак и заказао меч против Еисе Ал Даха из Уједињених Арапских Емирата. Меч је требало да буде одржан 2. децембра у Дубаију.
Рики Хатон је често отворено говорио о својим проблемима са менталним здрављем и зависношћу од дрога. Као страствени навијач Манчестер Ситија, требало је данас да присуствује дербију са Јунајтедом на стадиону Етихад, где је имао резервисан сто у ВИП ложи.
Током славне каријере, Хатон је био познат као агресиван и храбар борац. Освојио је бројне светске и британске титуле, а остварио је 45 победа у 48 професионалних мечева. Највећи тријумфи били су му против Кости Цзује и Хозеа Луиса Кастиља, док је тешке тренутке доживео у поразима од Флојда Мејведера и Манија Пакијаа.
Хатон, који би наредног месеца напунио 47 година, иза себе оставља сина Кембела, који такође гради боксерску каријеру.