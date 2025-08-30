moderate rain
У СУСРЕТ 14. РАДНИЧКОЈ ОЛИМПИЈАДИ У СОМБОРУ: На изворним принципима олимпизма

30.08.2025. 15:03 15:06
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Лазо Бакмаз

Такмичењима у Сомбору, у 20 спортских дисциплина у мушкој и 11 у женској конкуренцији, радници спортисти Војводине у дане викенда закорачили су корак ближе 14. Спортској олимпијади радника Војводине, која ће се 2027. године одржати у том граду.

Промоција здравог начина живота у слободно време и подизање радних способности изворни су циљеви традиционалног такмичења, чији су темељи постављени у димензијама самоуправног модела и соцреалистичких схватања у друштву. 

Олимпијада је, у међувремену, издржала све испите транзиције и преживела сва искушења приватизација привредних субјеката. Нови власници су схватили и прихватили рачуницу да је ангажовање по моделу јединственом на континенту идеалан основ за мотивацију упосленика и за њихов позитиван однос припадности и идентификације са фирмом у којој раде и чији престиж у такмичењима бране.

На првој Олимпијади пре пола века у квалификацијама је учествовало око 230.000 радника. Сада их је вишеструко мање, али могућност да Олимпијада живи најбољи је знак да јој и у перспективи препознајемо траг. Под покровитељством Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, организатори у Савезу „Спорт за све“ Војводине, заједно са домаћинима у општинском руководству Сомбора, предузели су све неопходне радње како би такмичења задржали на изворним принципима Олимпијаде.   

Извор:
Дневник
Пише:
Лазо Бакмаз
Спорт Остали спортови
