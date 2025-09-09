СВЕТСКИ КУП У КИНИ: Српски микс Александра Хавран - Алекса Ракоњац на 11. месту
Александра Хавран и Алекса Ракоњац заузели су 11. место у такмичењу микс парова пушком првог дана Светског купа у кинеском Нингбоу.
Александра и Алекса, обоје још увек јуниори, али и актуелни сениорски вицешампиони Европе, су у квалификацијама забелележили солидан резултат од 629,9 кругова.
На овогодишњем Европском првенству у Осијеку се са остварењем на овом нивоу улазило у меч за медаљу, али овај пут је њихов резултат био довољан за 11. место у јакој конкуренцији 35 тимова.
У среду се неће такмичити нико од наших стрелаца. Светски куп се за српске репрезентативце наставља у четвртак када на ватрену линију у појединачном надметању мушкараца пушком излазе Лазар Ковачевић и Алекса Ракоњац. Сем троје стрелаца пушком Србију у Нингбоу представља и Зорана Аруновић, која ће ваздушним пиштољем гађати претпоследњег дана турнира, у суботу.
У квалификацијама су обарани светски, континентални и национални рекорди. Најпрецизнији су, са 636,9 кругова, били Кинези, Ксинлу Пенг и Лихао Шенг. За тачно један круг поправили су властити светски сениорски и јуниорски рекорд, који су држали од овогодишњег Светског купа у Минхену.
Уз Кинезе у меч за злато прошли су и Норвежани Јанет Хег Дуештад и Јон-Херман Хег, бронзани са овогодишњег ЕП у Осијеку. Они су „погодили“ европски рекорд – 635,1 круг, знатно бољи од досадашњег најбољег континенталног остварења, који је више од четири године био у власништву мађарских репрезентативаца Естер Денеш и Иштвана Пенија (633,9), данас десетопласираних и Нингбоу.
Искусни Норвежани су у мечу за злато били успешнији и младе Кинезе савладали резултатом 17:9. Дуел је био изједначен до 9:9, а онда су Дуештадова и Хег били прецизнији у четири узастопне серије и дошли до тријумфа. Бронза је припала италијанском тиму Карлота Салафија/Данило Денис Солацо.
Ваздушна пушка, микс, медаље: 1. Норвешка 1 (Јанет Хег Дуештад/Јон-Херман Хег), 3. Италија 2 (Карлота Салафија/Данило Денис Солацо).
Меч за злато: Норвешка 1 – Кина 1 17:9. Меч за бронзу: Италија 2 – Хрватска 16:4.
Квалификације: 1. Кина 1 636,9 (светски рекорд)... 11. Србија (Александра Хавран/Алекса Ракоњац) 629,9...