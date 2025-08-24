clear sky
21°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕЛИКА ТРАГЕДИЈА – ПОГИНУО МЛАДИ БИЦИКЛИСТА: Вуелта прекинута, Шпанац преминуо након тешког пада

24.08.2025. 18:53 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Млади шпански бициклиста Иван Мелендес Лке (17) преминуо је након тешког пада током друге етапе јуниорске Вуелте.

Ово су саопштили организатори, који су потом донели одлуку да трку трајно прекину.

Међународна бициклистичка унија (УЦИ) и њен председник Давид Лапартијен упутили су саучешће целокупној бициклистичкој породици.

Несрећа се догодила током краљевске етапе од Ланге де Дуера до Лагуне Негре у Кастиљи и Леону (117,8 км), која је требало да буде завршена у недељу после три дана вожње, паралелно са стартом сениорског издања Вуелте.

Према наводима шпанске радио станице Кадена Сер, у масовном паду учествовало је око 20 возача, док је 18 њих хоспитализовано у Сорији. Међу тројицом тешко повређених био је и Мелендес, који је касније увече подлегао повредама, саопштила је болница.

Друга етапа је најпре била привремено заустављена, да би касније организатори објавили да се цела трка прекида.

 

Б92

бициклизам
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај