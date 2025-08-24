ВЕЛИКА ТРАГЕДИЈА – ПОГИНУО МЛАДИ БИЦИКЛИСТА: Вуелта прекинута, Шпанац преминуо након тешког пада
Млади шпански бициклиста Иван Мелендес Лке (17) преминуо је након тешког пада током друге етапе јуниорске Вуелте.
Ово су саопштили организатори, који су потом донели одлуку да трку трајно прекину.
Међународна бициклистичка унија (УЦИ) и њен председник Давид Лапартијен упутили су саучешће целокупној бициклистичкој породици.
Несрећа се догодила током краљевске етапе од Ланге де Дуера до Лагуне Негре у Кастиљи и Леону (117,8 км), која је требало да буде завршена у недељу после три дана вожње, паралелно са стартом сениорског издања Вуелте.
Према наводима шпанске радио станице Кадена Сер, у масовном паду учествовало је око 20 возача, док је 18 њих хоспитализовано у Сорији. Међу тројицом тешко повређених био је и Мелендес, који је касније увече подлегао повредама, саопштила је болница.
Друга етапа је најпре била привремено заустављена, да би касније организатори објавили да се цела трка прекида.