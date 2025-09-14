light rain
18°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕСЛАЧИ СРБИЈЕ СПРЕМНИ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Екипа отпутовала у Шангај

14.09.2025. 18:38 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Татјана Симовић

Репрезентативци Србије у веслању и чланови Веслачког клуба Партизан, отпутовали су у недељу у Кину, где ће представљати нашу земљу на предстојећем Светском првенству у Шангају од 21. до 28. септембра.

Србију ће у дубл скулу представљати Мартин Мачковић и Николај Пименов, док ће у двојцу веслати Јована Арсић и Елена Орјабинскаја. Поред њих у тиму Србије, налазе се и физиотерапеут Татјана Симовић, као и тренер, наш трофејни веслач, Никола Стојић.

Мартин и Николај после освајања златне медаље на Светском купу у Луцерну, наставили су да раде по програму и након завршних припрема добро се осећају и спремни су за максималне напоре који их очекују у Шангају. Јована и Елена, којима је ово, подсећамо, прва сезона да заједно веслају, жељно очекују ово такмичење, јер Јована као прошлогодишња европска првакиња и Елена као освајачица медаља са оваквих такмичења, још су „гладне“ медаља. Екипе су спремне да на најбољи начин представљају Србију кратко нам је при одласку изјавио селектор репрезентације Србије Никола Стојић.

Прве ће на такмичење изаћи Јована и Елена, 21. септембра, док су дан касније на програму и квалификације у мушком дубл скулу.

веслање јована арсић Мартин Мачковић мартин мачковић и николај пименов
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај