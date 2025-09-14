ВЕСЛАЧИ СРБИЈЕ СПРЕМНИ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Екипа отпутовала у Шангај

Србију ће у дубл скулу представљати Мартин Мачковић и Николај Пименов, док ће у двојцу веслати Јована Арсић и Елена Орјабинскаја. Поред њих у тиму Србије, налазе се и физиотерапеут Татјана Симовић, као и тренер, наш трофејни веслач, Никола Стојић.

– Мартин и Николај после освајања златне медаље на Светском купу у Луцерну, наставили су да раде по програму и након завршних припрема добро се осећају и спремни су за максималне напоре који их очекују у Шангају. Јована и Елена, којима је ово, подсећамо, прва сезона да заједно веслају, жељно очекују ово такмичење, јер Јована као прошлогодишња европска првакиња и Елена као освајачица медаља са оваквих такмичења, још су „гладне“ медаља. Екипе су спремне да на најбољи начин представљају Србију – кратко нам је при одласку изјавио селектор репрезентације Србије Никола Стојић.

Прве ће на такмичење изаћи Јована и Елена, 21. септембра, док су дан касније на програму и квалификације у мушком дубл скулу.