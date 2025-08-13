(ВИДЕО) МАЈКЛ ФЕЛПС УЧИО НФЛ БАЛТИМОР РЕЈВЕНСЕ ДА ПЛИВАЈУ!
Најтрофејнији олимпијац свих времена, Мајкл Фелпс, који је велики навијач Балтимор Рејвенса, вратио се у свој родни град са посебном мисијом – да помогне играчима овог тима да науче да пливају.
Све је почело када је бек Марлон Хамфри приметио да велики број његових саиграча не зна да плива.
Хамфри је, заједно са Кајлом Хамилтоном, Ронијем Стенлијем и Чарлијем Коларом, открио да око трећине тима нема пливачке вештине, па су се обратили Фелпсу за помоћ путем друштвених мрежа.
Фелпс је посетио Рејвенсе и упознао се са њиховим новим базеном у клупском тренинг центру, а затим је заједно са легендарним Рејем Луисом одржао мотивациони говор тиму.
🐐 talk @raylewis @MichaelPhelps pic.twitter.com/3IN4UPKd4e
— Baltimore Ravens (@Ravens) August 12, 2025
Hey @MichaelPhelps we need your help!! From the #RavensAquaticsTeam pic.twitter.com/hH8NTbDJPa
— marlonhumphrey.eth (@marlon_humphrey) July 29, 2025
Након тренинга, играчи су отишли у пливачки центар на локални Лајола колеџ где су, већина њих, обукли купаће и учили основне технике пливања.
Поред интензивних вежби, одржано је и такмичење у скоковима у воду, а играчи су се такмичили и у пливању против Фелпса, који је чак довео и свог сина, Бекета, да им се придружи.
Фелпс и његова фондација су им пружили не само тренинг, већ и подршку да стекну самопоуздање у води.
Dive contest: who did it best?? 😂 pic.twitter.com/2IQdU0Yzbu
— Baltimore Ravens (@Ravens) August 12, 2025
Међу учесницима био је и тежак дефанзивни играч Тревис Џонс, којем је Фелпс помагао да побољша технику ногу.
Један од најпосвећенијих био је и лајнбекер Рокуан Смит, који је признао да је ово први пут да је озбиљније учио да плива, док је Рони Стенли истакао колико му је било посебно тренирати раме уз раме са легендом као што је Фелпс.
Фелпс је истакао колико је био дирнут напретком играча и колико верује да ће нова вештина допринети њиховом самопоуздању и здрављу.
What started as a video @marlon_humphrey posted on social media...
resulted in a donation of $100,000 to the @MichaelPhelps Foundation 💜@TODAYshow pic.twitter.com/gdn9UpW7aE
— Baltimore Ravens (@Ravens) August 13, 2025