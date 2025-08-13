clear sky
(ВИДЕО) МАЈКЛ ФЕЛПС УЧИО НФЛ БАЛТИМОР РЕЈВЕНСЕ ДА ПЛИВАЈУ!

13.08.2025. 16:02
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
felps
Фото: Youtube Printscreen/Baltimore Ravens

Најтрофејнији олимпијац свих времена, Мајкл Фелпс, који је велики навијач Балтимор Рејвенса, вратио се у свој родни град са посебном мисијом – да помогне играчима овог тима да науче да пливају.

Све је почело када је бек Марлон Хамфри приметио да велики број његових саиграча не зна да плива.

Хамфри је, заједно са Кајлом Хамилтоном, Ронијем Стенлијем и Чарлијем Коларом, открио да око трећине тима нема пливачке вештине, па су се обратили Фелпсу за помоћ путем друштвених мрежа.

Фелпс је посетио Рејвенсе и упознао се са њиховим новим базеном у клупском тренинг центру, а затим је заједно са легендарним Рејем Луисом одржао мотивациони говор тиму.

 

 

 

Након тренинга, играчи су отишли у пливачки центар на локални Лајола колеџ где су, већина њих, обукли купаће и учили основне технике пливања.

Поред интензивних вежби, одржано је и такмичење у скоковима у воду, а играчи су се такмичили и у пливању против Фелпса, који је чак довео и свог сина, Бекета, да им се придружи.

Фелпс и његова фондација су им пружили не само тренинг, већ и подршку да стекну самопоуздање у води.

 

 

Међу учесницима био је и тежак дефанзивни играч Тревис Џонс, којем је Фелпс помагао да побољша технику ногу.

Један од најпосвећенијих био је и лајнбекер Рокуан Смит, који је признао да је ово први пут да је озбиљније учио да плива, док је Рони Стенли истакао колико му је било посебно тренирати раме уз раме са легендом као што је Фелпс.

 

 

Фелпс је истакао колико је био дирнут напретком играча и колико верује да ће нова вештина допринети њиховом самопоуздању и здрављу.

 

 

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
