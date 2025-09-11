ВЛАДА СРБИЈЕ ДОДЕЛИЛА НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СПОРТИСТИМА за успехе на европским такмичењима
Влада Србије донела је на данашњој седници решења о додели новчаних награда спортистима и спортисткињама за остварене резултате на недавно одржаним европским такмичењима.
Репрезентативци Србије Азамат Тускаев и Георги Тибилов су освојили сребрне медаље на Европском првенству у рвању, док је Александру Комарову припало бронзано одличје. ЕП у рвању је одржано од 7. до 13. априла ове године у Братислави.
У саопштењу се наводи да је новчану награду добила и репрезентативка Србије Радмила Загорац за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у дизању тегова. ЕП је одржано у Кишињеву од 13. до 21. априла ове године.
За освојену сребрну медаљу износ награде на европским првенствима је 15.000 евра, а за бронзану 10.000 евра у динарској противвредности. Награде у истим износима додељене су и њиховим тренерима.