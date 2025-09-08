ВРШЧАНИ ДО ДУПЛЕ КРУНЕ: Комета испред свих на држаном првенству пиштољем

Шампионат је на 25-метарском стрелишту Царева ћуприја организовало СУ „Токарев“, а на ватрену линију изашло је 70 стрелаца.

Појединачно злато освојио је Стево Радошевић из Комете, пре свега захваљујући томе што је био убедљиво најпрецизнији у гађању брзом паљбом. У првој половини такмичења, из 20 хитаца прецизном паљбом забележио је 158 кругова. У том тренутку је био на деветој позицији. Заблистао је брзом паљбом, којом је погодио 176, за укупна 334 круга и убедљиву победу. Други најбољи резултат дана брзом паљбом био је 159 кругова.

Сребрна медаља је остала у Београду, јер изборио ју је Милан Матијевић (Барајево), а бронзу је заслужио Радошевићев клупски друг Југослав Палинкаш. Матијевић је погодио 321 круг, а Палинкаш један мање.

Радошевић, Палинкаш и трећи члан екипе Комете, Милан Шашић, су скупили високих 927 кругова, па су Вршчани изузетно убедљивим тријумфом одбранили тимску титулу првака освојену 2024. године, такође на Царевој ћуприји. Екипни вицешампион државе у конкуренцији 11 клубова постао је састав новосадског Сокола 2020, а бронза је припала Барајеву.

Првенство Србије пиштољем великог калибра (20 метака прецизна + 20 брза паљба) - Појединачно: 1. Стево Радошевић (Комета) 334, 2. Милан Матијевић (Барајево) 321, 3. Југослав Палинкаш (Комета) 320... Екипно: 1. Комета (Радошевић, Палинкаш, Шашић) 927, 2. Соко 2020 818, 3. Барајево 812...