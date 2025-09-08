overcast clouds
25°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВРШЧАНИ ДО ДУПЛЕ КРУНЕ: Комета испред свих на држаном првенству пиштољем

08.09.2025. 11:39 11:40
Пише:
Дневник
Извор:
Стрељачки савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Стрељачки савез Србије

Такмичари Стрељачког удружења Комета из Вршца окитили су се „дуплом круном“ на Првенству Србије пиштољем великог калибра домаће производње, одржаном у Београду.

Шампионат је на 25-метарском стрелишту Царева ћуприја организовало СУ „Токарев“, а на ватрену линију изашло је 70 стрелаца.

Појединачно злато освојио је Стево Радошевић из Комете, пре свега захваљујући томе што је био убедљиво најпрецизнији у гађању брзом паљбом. У првој половини такмичења, из 20 хитаца прецизном паљбом забележио је 158 кругова. У том тренутку је био на деветој позицији. Заблистао је брзом паљбом, којом је погодио 176, за укупна 334 круга и убедљиву победу. Други најбољи резултат дана брзом паљбом био је 159 кругова. 

Сребрна медаља је остала у Београду, јер изборио ју је Милан Матијевић (Барајево), а бронзу је заслужио Радошевићев клупски друг Југослав Палинкаш. Матијевић је погодио 321 круг, а Палинкаш један мање.

Радошевић, Палинкаш и трећи члан екипе Комете, Милан Шашић, су скупили високих 927 кругова, па су Вршчани изузетно убедљивим тријумфом одбранили тимску титулу првака освојену 2024. године, такође на Царевој ћуприји. Екипни вицешампион државе у конкуренцији 11 клубова постао је састав новосадског Сокола 2020, а бронза је припала Барајеву.

Првенство Србије пиштољем великог калибра (20 метака прецизна + 20 брза паљба) - Појединачно: 1. Стево Радошевић (Комета) 334, 2. Милан Матијевић (Барајево) 321, 3. Југослав Палинкаш (Комета) 320... Екипно: 1. Комета (Радошевић, Палинкаш, Шашић) 927, 2. Соко 2020 818, 3. Барајево 812...

стрељаштво стрељачки савез србије
Извор:
Стрељачки савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај