ЗА ДЛАКУ ИЗБЕГАО СМРТ Возачу Формуле 1 пукла гума при брзини од 300 км/х

Ипак, тренинг и квалификације није обележила само победа Холанђанина, већ и инцидент у којем се нашао Габријел Бортолето.

Наиме, током трећег слободног тренинга, возач Кик Саубера је спасио свој болид од излетања са стазе након што му је при брзини од 300 км/х пукла гума.



"I saved it!"



A scary moment for Gabriel Bortoleto at the end of FP3 😱#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/yFjfseGdv4

— Formula 1 (@F1) April 5, 2025