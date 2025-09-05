overcast clouds
КАДЕТСКЕ РУКОМЕТАШИЦЕ СРБИЈЕ НА ОКУПУ: Тест против Чехиња

05.09.2025. 13:42
Пише:
Вук Гвозденовић
Фото: РСС

Паузу током ЕХФ недеље националних тимова искористиће поред сениорских рукометашица и младе наде. 

Поред јуниорки и кадеткиње ће да одмере снаге са Чехињама. Кадестка селекција предвођена Весном Бојковић тренираће у Кањижи.

На списку су: голмани Ања Петровић, хелена Ђокић и Анђела Несторовић, лева крила Јања Андрић и Ива Лацковић, десна крила Љиљана Стојанац и Калина Телечки, пивоткиње Сара Жакула и Андреа Филиповић, бекови Тамара Душић, Анастасија Радановић, Јана Траиловић, Дуња Валдевит, Тамара Милосављевић, Ања Ранђеловић и Невена Кашиковић.

Подсетимо, кадеткиње су на минулом Европском првенству у Подгорици заузеле десето место.

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
