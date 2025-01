НЕВЕРОВАТАН МЕЧ У ЗАГРЕБУ: Хрватска у последњој секунди до полуфинала!

После егал почетка, Мађари су средином првог полувремена стекли чак четири гола разлике и играли су веома добро, потпуно "изоловани" од ватрене атмосфере у Арени Загреб. Међутим, публика је ипак носила домаћина до повратка који се догодио почетком друго дела сусрета. Чак је Хрватска и повела са 21:20, када следи серија од четири узастопна гола Мађарске. Играо се 47. минут. За два минута су Хрвати и то надокнадили и изједначили, али су поново дозволили Мађарској да се одлепе на +3, а онда и +4 (25:29). Ни тада није био крај, јер су "коцкасти" поново успели да се врате и у 59. минуту из седмерца изједначе на 30:30.



Мађарска је трошила последњих 60 секунди, али није умела да нападне, те је изгубила лопту свега неколико секунди пре краја. Хрвати су кренули у контру, донели лопту до пивотмена Марина Шипића, који је при времену 59:59 на семафору погодио за коначан тријумф и пласман у полуфинале. Наравно и ерупцију одушевљења публике у Загребу, док су се мађарски играчи хватали за главу у неверици.

Хрватска у полуфиналу чека бољег из дуела између Француске и Египта.

CROATIA WIN IT IN THE LAST SECOND!



Marin Sipic with the buzzer beater to send Croatia to a WC Semifinal! pic.twitter.com/pzWlg61Rkj

