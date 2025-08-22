УМЕТНОСТ И ЗАЈЕДНИШТВО У СРЦУ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ Колонија је снажан симбол културне размене, суживота и поштовања различитости
Помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић присуствовао је свечаном отварању Ликовне колоније „Текије 2025“ у Жупи Нашашћe Св. Крижа у Сремској Каменици.
Колонија се организује у сарадњи Хрватског културног центра Нови Сад са Светиштем Госпе Снежне – Текије, Сријемском бискупијом, Жупом Нашашћe Св. Крижа, Змајевим музејем и бројним партнерима из Србије и иностранства, уз покровитељство Града Новог Сада и Градске управе за културу.
- Ова колонија је више од уметничке манифестације, она је снажан симбол културне размене, суживота и поштовања различитости. Нови Сад се с разлогом назива градом културе, јер подржава иницијативе које негују мултикултуралност као трајну вредност. Посебно ми је драго што се овде сусрећу уметници из пет држава, што показује да уметност нема границе и да се граде мостови међу људима и културама - изјавио је Петровић.
Председница Хрватског културног центра Нови Сад мр Јасна М. Дерања истакла је значај континуитета ове колоније и упутила захвалност Граду Новом Саду.
- Захвални смо Граду Новом Саду и свим институцијама које препознају вредност овог пројекта и подржавају га на више нивоа. Посебно смо поносни што се радови настали у овом простору инспирације касније представљају широј јавности, обогаћујући културну понуду града и региона – рекла је Дерања.
Изложба радова насталих током колоније биће отворена у октобру у Културном центру Новог Сада, уз каталог и заједничку манифестацију „Уметност и вино“, у сарадњи са Туристичком организацијом Града Новог Сада.