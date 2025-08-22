overcast clouds
АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ У ТЕМЕРИН Председник општине позвао грађане на хуманост

22.08.2025. 10:38 10:43
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
темерин
Фото: Општина Темерин

Последњих дана све чешће читамо апеле да су залихе крви веома мале, те су организоване додатне акције добровољног прикупљања крви у разним градовима и општинама.

Своју хуманост исказао је јуче и председник општине Темерин Младен Зец, који је у просторијама Галерије Културног центра „Лукијан Мушицки“ добровољно дао ову драгоцену течност, која некоме може спасити живот.  

– Желим да позовем све наше суграђане да покажемо хуманост, и одазовемо се акцијама добровољног давања крви. Док радови на обнови зграде Прве месне заједнице теку одличним темпом, акције давања крви биће организоване у КЦ „Лукијан Мушицки” – поручио је Зец.

 

Војводина Бачка
