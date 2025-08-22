overcast clouds
19°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБНОВЉЕНА ЗГРАДА ПОЗНАТЕ „ПИРИ НЕНИ КАФАНЕ” У УТРИНАМА Уређен вишенаменски дом за прославе

22.08.2025. 11:10 11:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ада
Фото: Општина Ада

Обнова зграде познате као „Пири нени кафана” у ађанском насељу Утрине, где се налазио ресторан и сала за прославе, приведена је крају, и сада је добијен вишенаменски дом са великом салом и пратећом кухињом, наткривеном терасом, као и собама са купатилима и тоалетима, намењених пријему и смештају гостију.

Ускоро ће бити обезбеђен и неопходан намештај. 

Зграду је иначе 2019. године Општина Ада дала на коришћење Удружењу за очување традиције „Пољска шева”, чије просторије ће моћи да користе и друга цивилна удружења, у складу са својим потребама за организовање различитих манифестација. 

– Циљ локалне самоуправе јесте да овај објекат окупи све мештане, и млађе и старије, односно све оне који активно учествују у културном животу села – поручили су из општине Ада.

Овај подухват омогућен је захваљујући успешно окончаном конкурсу Министарства државне управе и локалне самоуправе, док је преостали део средстава обезбедила локална самоуправа Општине Ада.

утрине зграда ада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај