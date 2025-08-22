ОБНОВЉЕНА ЗГРАДА ПОЗНАТЕ „ПИРИ НЕНИ КАФАНЕ” У УТРИНАМА Уређен вишенаменски дом за прославе
Обнова зграде познате као „Пири нени кафана” у ађанском насељу Утрине, где се налазио ресторан и сала за прославе, приведена је крају, и сада је добијен вишенаменски дом са великом салом и пратећом кухињом, наткривеном терасом, као и собама са купатилима и тоалетима, намењених пријему и смештају гостију.
Ускоро ће бити обезбеђен и неопходан намештај.
Зграду је иначе 2019. године Општина Ада дала на коришћење Удружењу за очување традиције „Пољска шева”, чије просторије ће моћи да користе и друга цивилна удружења, у складу са својим потребама за организовање различитих манифестација.
– Циљ локалне самоуправе јесте да овај објекат окупи све мештане, и млађе и старије, односно све оне који активно учествују у културном животу села – поручили су из општине Ада.
Овај подухват омогућен је захваљујући успешно окончаном конкурсу Министарства државне управе и локалне самоуправе, док је преостали део средстава обезбедила локална самоуправа Општине Ада.