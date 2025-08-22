overcast clouds
24°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТОПЛАНА ИЗВОДИ РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВРЕЛОВОДА У Толстојевој улици возиће се у десној саобраћајној траци

22.08.2025. 13:39 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈКП Новосадска топлана
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 25. августа, почиње радове на реконструкцији вреловода у Толстојевој улици.

Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, одређује се привремена измена режима саобраћаја у зони радова.   

Током извођења радова, за потребе приступа градилишних возила, заузима се лева саобраћајна трака у Толстојевој улици од раскрснице са Гогољевом улицом, а саобраћај ће се одвијати у десној саобраћајној траци уз наизменично пропуштање возила, уз ограничење брзине кретања на 30 km/h, истакли су у ЈКП ”Новосадска топлана”.

Такође, у зони радова биће укинута паркинг места и тротоар. Планирани рок за завршетак радова је 30. септембар 2025. године. 

ЈКП ”Новосадска топлана” моли грађане да имају стрпљења и разумевања за поменуте радове.

ЈКП „Новосадска топлана”
Извор:
Дневник/ЈКП Новосадска топлана
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај