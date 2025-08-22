ТОПЛАНА ИЗВОДИ РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВРЕЛОВОДА У Толстојевој улици возиће се у десној саобраћајној траци
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 25. августа, почиње радове на реконструкцији вреловода у Толстојевој улици.
Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, одређује се привремена измена режима саобраћаја у зони радова.
Током извођења радова, за потребе приступа градилишних возила, заузима се лева саобраћајна трака у Толстојевој улици од раскрснице са Гогољевом улицом, а саобраћај ће се одвијати у десној саобраћајној траци уз наизменично пропуштање возила, уз ограничење брзине кретања на 30 km/h, истакли су у ЈКП ”Новосадска топлана”.
Такође, у зони радова биће укинута паркинг места и тротоар. Планирани рок за завршетак радова је 30. септембар 2025. године.
ЈКП ”Новосадска топлана” моли грађане да имају стрпљења и разумевања за поменуте радове.