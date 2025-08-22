broken clouds
ПАРТИЗАН СПОРАЗУМНО РАСКИНУО УГОВОР: Мајк није више члан црно-белих

22.08.2025. 16:21 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
спорт
Фото: АБА лига/КК Партизан Моцарт Бет/Драгана Стјепановић

Канадски кошаркаш Ајзеја Мајк није више члан Партизана, саопштио је шампион АБА лиге и Србије.

– После сезоне у којој је са црно-белима освојио два трофеја, Ајзеја Мајк ће наредне сезоне играти у другом тиму. КК Партизан је данас постигао споразум о раскиду сарадње са играчем и Мајк је слободан у избору новог клуба. Ајзеја, хвала ти на свему што смо заједно проживели у претходних годину дана. Остаћеш заувек део црно-беле породице – стоји у клупској објави.

Мајк (27) је током сезоне имао и проблеме са повредама, па је прескочио чак 11 утакмица у Евролиги. 

У елитном такмичењу је на 23 одигране утакмице имао просечан учинак од 3.9 поена и 2.4 скока за 15.3 минута. 

кк партизан кошарка
Спорт Кошарка
