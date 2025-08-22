broken clouds
ВЕЛИКИ УСПЕХ КАЈАКАША ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ: Дебитант Страхиња Драгосављевић четврти на свету

22.08.2025. 16:11
Кристина Бугарски
Фото: Кајакашки савез Србије

Страхиња Драгосављевић освојио је четврто место у једноседу на 200 метара на дебију на сениорском Светском првенству у Милану.

Кајакаш из Бачке Паланке (ККК Таркет), актуелни је сениорски првак Европе, а у првом финалу на планетарној смотри мало му је недостајало до медаље. На циљ је стигао за 34,74 секунде, а од бронзе га је делило 10 стотинки. 

Ово је свакако велики успех 18-годишњег Драгосављевића, који је ове сезоне доминирао и већ успео да испише историју јер је узео три злата на великим такмичењима - сениорско ЕП, те ЕП и СП за млађе сениоре. Овоме је претходио увод – злато на Светском купу у Сегедину. 

Победио је ученик Сима Болтића у Милану у квалификационој и полуфиналној трци, пославши поруку ривалима, који су сви старији од њега. У борби за медаљу, међутим, освајачи медаља на претходним шампионатима, били су бржи. 

Злато је припало Мађару Атили Чизмадији, с којим је Страхиња у полуфиналу у фото-финишу водио борбу и за нијансу био бољи. Победник је на циљ стигао за 34,29 секунди, а Драгосављевић је за њим био у заостатку 0,44. Сребро је припало Италијану Андреи ди Либерту (34,54), а бронза Бадрију Кавелашвилију из Грузије, који је за 10 стотинки био бржи од Страхиње (34,64).  

 

Кристина Бугарски
