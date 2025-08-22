overcast clouds
МИЛИЦА НОВАКОВИЋ У БОРБИ ЗА СВЕТСКУ МЕДАЉУ: Новосађанка у суботу весла у првом финалу у Милану

22.08.2025. 11:30
Пише:
Кристина Бугарски
спорт
Фото: Кајакашки савез Србије

Најбоља српска кајакашица Милица Новаковић бориће се за медаљу на Светском првенству у Милану.

Новосађанка (ККК Војводина, Нови Сад) се пласирала у финале олимпијске дисциплине, једносед на 500 метара. У полуфиналној групи је била друга резултатом 1:51,08, иза Мађарице Жоке Чикош (1:50,89). 

Након две европске бронзе ове сезоне, у К1 200 м и К1 500 м, имаће прилику да се домогне постоља и на планетарној сцени. Финале је у суботу у 14.41 ч. Пре тога ће Новаковићева веслати полуфинале К1 200 у 9.25 ч и покушаће да обезбеди још једну шансу да се такмичи за одличје. 

У трофејној каријери Милица са СП има две медаље, бронзу у К1 200 из Рачица 2017, а пре тачно 10 година је на истом месту, у Милану, постала светска вицешампионка у К2 500 м. Случајност, или не, те 2015. је такође пре СП освојила две бронзе на ЕП и то баш у Рачицама, као што је случај и ове сезоне. Све то може бити предзнак за светско постоље након једне деценије. 

Паракајакаш Страхиња Буквић, члан ККК Војводина из Новог Сада, обезбедио је полуфинале дисциплине КЛ3 200 м заузевши седмо место у групи резултатом 46,15 секунди. 

Буквић је последњи пут у КЛ3 веслао на СП у Копенхагену 2021. Након класификације на СП 2023. пребачен је у КЛ2, у којој је освојио прву међународну медаљу европску бронзу (Сегедин 2024) и обезбедио учешће на ПОИ у Паризу 2021. По новој класификацији, спроведеној дан уочи СП у Милану, враћен је у категорију КЛ3.

Бојан Зделар је у К1 1000 м остао без А финала пошто је у полуфиналу био четврти (3:34,74), а само су прва тројица ишла у завршницу и борбу за медаљу. 

У Б финалу кајакаш из Сремске Митровице, члак ККК Вал, веслаће у суботу у 14.11 ч. 

Страхиња Драгосављевић ће данас (петак) у 15.46 часова у финалу К1 200 покушати да освоји прву сениорску светску медаљу. 

