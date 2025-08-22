broken clouds
ВУЧЕВИЋ ПРЕДВОДИ ЦРНОГОРЦЕ: Радовић објавио списак за Евробаскет

22.08.2025. 16:30 16:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Селектор Црне Горе Бошко Радовић саопштио је коначан списак од 12 кошаркаша на које ће рачунати на предстојећем Европском првенству.

На списку су: Кајл Олмен, Игор Дробњак, Владимир Михаиловић, Балша Живановић, Зоран Вучељић, Ђорђије Јовановић, Андрија Славковић, Емир Хаџибеговић, Бојан Томашевић, Марко Симоновић, Зоран Николић и Никола Вучевић, који игра за Чикаго Булсе у НБА лиги.

Црна Гора ће на Европском првенству, које почиње 27. августа, играти у Групи Б са домаћином Финском, као и са селекцијама Немачке, Литваније, Шведске и Велике Британије. 

Четири првопласиране селекције ће у осмину финала.

 

Евробаскет Никола Вучевић
Извор:
Пише:
Спорт Кошарка
