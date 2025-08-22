ВУЧЕВИЋ ПРЕДВОДИ ЦРНОГОРЦЕ: Радовић објавио списак за Евробаскет
22.08.2025. 16:30 16:32
Коментари (0)
Селектор Црне Горе Бошко Радовић саопштио је коначан списак од 12 кошаркаша на које ће рачунати на предстојећем Европском првенству.
На списку су: Кајл Олмен, Игор Дробњак, Владимир Михаиловић, Балша Живановић, Зоран Вучељић, Ђорђије Јовановић, Андрија Славковић, Емир Хаџибеговић, Бојан Томашевић, Марко Симоновић, Зоран Николић и Никола Вучевић, који игра за Чикаго Булсе у НБА лиги.
Црна Гора ће на Европском првенству, које почиње 27. августа, играти у Групи Б са домаћином Финском, као и са селекцијама Немачке, Литваније, Шведске и Велике Британије.
Четири првопласиране селекције ће у осмину финала.