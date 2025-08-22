clear sky
(ВИДЕО) ЗБОГ НОВАКА ЂОКОВИЋА КРОКОДИЛ УСТУПИО МЕСТО ДРУГОЈ ЖИВОТИЊИ Лакост променио лого због најбољег свих времена

22.08.2025. 19:56 20:13
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
nole
Фото: Tanjug (AP Photo/Trevor Collens)

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, променио је тенис као игру и довео неке ствари у њој до савршенства, а изгледа да сада мења и модне трендове у свету, па тако и свог спонзора Лакост.

Наиме, фирма Лакост, која од свог настајања ради на производњи луксузне одеће и обуће, а често као спонзор скупих, такозваних белих спортова, настала је 1933. године и од тада легендарни крокодил није изашао из употребе.

У четири наврата промењен је стил, па је од првобитне верзије где је крокодил био без натписа, касније је 1984. године промењен дизајн и додат назив бренда, да би додатно модернизован био 2002, па 2011. године.

Међутим, ствари се мењају због Новака Ђоковића и у модном свету, па је тако популарни крокодил сада замењен козом у част српског тенисера. Симболика је та да је Ђоковић најбоји тенисер свих времена, односно "Greatest of all time", а често употребљена скраћеница "G.O.A.T.", што ако се прочита као једна реч значи "коза".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lacoste (@lacoste)

Тако је Лакост показао класу и направио потез који ће навијачи знати да цене, па су у продају избацили целу колекцију са знаком зелене козе, што се може видети у снимку испод.

Новак Ђоковић лакост лого
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
