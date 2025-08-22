НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ У ПРИМОРСКОЈ УЛИЦИ Продужен рок за завршетак поправки
22.08.2025. 14:57 14:59
Коментари (0)
Из Кабинета градоначелника Новог Сада обавештавају јавност о продужењу радова на инфраструктури у Приморској улици.
Како су истакли, током претходне недеље, од 20. августа, кроз редовно одржавање путне инфраструктуре одвијали су се интензивни радови на поправци саобраћајних површина у Приморској улици у Новом Саду.
Рок за завршетак радова продужен до 03.09. након чега ће се успоставити редовно одвијање саобраћаја у овој улици, истакли су из Кабинета градоначелника.
Апелује се на све учеснике у саобраћају да у зони извођења радова поштују саобраћајну сигнализацију.