НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ У ПРИМОРСКОЈ УЛИЦИ Продужен рок за завршетак поправки

22.08.2025. 14:57 14:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Фото: Дневник (А. Савановић)

Из Кабинета градоначелника Новог Сада обавештавају јавност о продужењу радова на инфраструктури у Приморској улици.

Како су истакли, током претходне недеље, од 20. августа, кроз редовно одржавање путне инфраструктуре одвијали су се интензивни радови на поправци саобраћајних површина у Приморској улици  у Новом Саду.

Рок за завршетак радова продужен до 03.09. након чега ће се успоставити редовно одвијање саобраћаја у овој улици, истакли су из Кабинета градоначелника.

Апелује се на све учеснике у саобраћају да у зони извођења радова поштују саобраћајну сигнализацију.

поправка улица
Нови Сад
