ХАВАРИЈА У МЕЛЕНЦИМА Село остало без воде, хитно се огласио зрењанински “Водовод”
22.08.2025. 14:23 14:25
Коментари (0)
ЈКП “Водовод и канализација” из Зрењанина је саопштило да тренутно изводи радове на санацији хаварије на водоводној мрежи на углу улица 3. октобра и Владимира Назора у Меленцима.
Због извођења радова, нешто после 13 часова дошло је до прекида водоснабдевања у овом селу.
Према тренутним проценама са терена, радови би требало да буду завршени до 15.30 часова.
“У случају непланираних дешавања, постојећи режим водоснабдевања ће бити продужен до завршетка радова. У случају завршетка радова пре наведеног термина, вода ће раније бити пуштена у мрежу”, кажу у ЈКП “Водовод и канализација”.
Додају и да ће убрзо након окончања радова доћи до нормализације водоснабдевања у Меленцима.