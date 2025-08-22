ХАВАРИЈА У МЕЛЕНЦИМА Село остало без воде, хитно се огласио зрењанински “Водовод”

ЈКП “Водовод и канализација” из Зрењанина је саопштило да тренутно изводи радове на санацији хаварије на водоводној мрежи на углу улица 3. октобра и Владимира Назора у Меленцима.

Због извођења радова, нешто после 13 часова дошло је до прекида водоснабдевања у овом селу.

Према тренутним проценама са терена, радови би требало да буду завршени до 15.30 часова.

“У случају непланираних дешавања, постојећи режим водоснабдевања ће бити продужен до завршетка радова. У случају завршетка радова пре наведеног термина, вода ће раније бити пуштена у мрежу”, кажу у ЈКП “Водовод и канализација”.

Додају и да ће убрзо након окончања радова доћи до нормализације водоснабдевања у Меленцима.