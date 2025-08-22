ЈЕДИНСТВЕНО ТАКМИЧЕЊЕ КОД МИШИЋЕВА: Креће прва Прасићијада
22.08.2025. 13:05 13:16
У суботу, 23. августа 2025. године, у Мишићеву код Суботице биће одржана прва Прасићијада, јединствено такмичење у печењу прасади на ражњу.
Манифестација почиње у 10 часова и организатори обећавају добар провод за такмичаре и посетиоце.
Организатори су обезбедили прасе и ћумур за сваку екипу, док је на учесницима да донесу свој ражањ и, како кажу домаћини, обавезно добро расположење.
Котизација за учешће износи 15.000 динара.
Прасићијада ће окупити љубитеље добре хране и дружења, а осим такмичарског дела, посетиоци ће моћи да уживају у дружењу, мирису печења и веселој атмосфери која прати овакве догађаје.
За све који воле добар залогај и желе да се опробају у овој вештини, Мишићево ће наредног викенда бити право место.
С. И.