ПОСЛЕ ПОБЕДЕ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ НАД ВРАЊЕМ: Блистали Додић и новајлије

14.09.2025. 18:48
Пише:
Вук Гвозденовић
рк војводина
Фото: РК Војводина

Новосадски рукометаши победом над Врањем 46:36 у првом колу Аркус лиге потврдили су да поново имају највише амбиције и да очекују наставак трофејне ниске, уз повратак на место најбољег тима у државном првенству.

Воша је одиграла веома добро друго полувреме, али су у првих 30 минута имали успона и падова, док су Врањанци то искористили и показали им зубе. Гости су поклекли у последњој четвртини сусрета.

Војводина није могла да рачуна на трио бекова, Ђорђа Драшка, Милана Јовановића и Жоаа Педра да Силву.

Спиритум мовен црвено-белих био је, гле, баш рођени Врањанац Стефан Додић који је постигао девет погодака и разигравао је саиграча те наговестио да би ово могла да буде његова сезона након неколико неуспешних услед повреда.

Чак 16 голова новајлија

Оно што треба да радује Владана Матића је и учинак новајлија, у првом реду бекова Војина Чабрила и јапанског интернационалца Југе Еномотоа. Чабрило је постигао седам погодака, а Југа један мање. Матија Николић два пута је матирао голмане Врања, а Марко Срдановић једном.

Додић је проглашен за најбољег играча утакмице, а на крају је истакао да је победа једини циљ, упркос не тако доброј игри токођ целе утакмице.

-Прво полувреме показало је да морамо још да радимо, имали смо проблема, примили смо много голова, али смо у наставку поправили учинак и уписали прва два бода. Нисмо блистали ни током другог периода, али наш квалитет је тај да можемо да славимо и када не играмо на највишем нивоу. Постигли смо 46 голова што говори да желимо да играмо брзо и имамо сјајне играче којима тај стил одговара - јасан је Додић.

Српски вицешампион у наредном колу гостује Пролетеру у суботу од 18 сати, на чијој клупи седи Драган Кукић дугогодишњи помоћни тренер у Воши.

АРКУС лига

1. коло

Војводина - Врање 46:36

Југовић - Динамо 26:30

Шамот - Пролетер 33:31

Дубочица - Партизан 26:31

Понедељак

Металопластика - Црвена звезда (19)

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
